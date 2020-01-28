Начальнику колонии грозит тюремный срок за превышение должностных полномочий

28 Янв. 2020 2020-01-28T10:03:06+03:00

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В Саянске возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. Как оказалось, в преступлении замешан начальник колонии. Следователи выяснили, что три года назад, в январе 2017 года, мужчина, как руководитель учреждения, заключил договор с коммерческой организацией на поставку лесоматериалов. Обязательным условием сделки было внесение предоплаты.

- Обвиняемый подписал товарную накладную и счет-фактуру, то есть подтвердил, что заказчик выполнил условия договора, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области. – На самом деле, деньги на счет колонии не поступили. В результате мошеннических действий был причинен ущерб на сумму более 1 миллиона рублей.

Сейчас уголовное дело направлено в суд. Экс-руководителю грозит тюремный срок от трех до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU