2020-01-29T05:44:03+03:00
Общество

Заражали сальмонеллезом: Роспотребнадзор Иркутской области приостановил работу кондитерской

Ее магазины есть в Ангарске, Шелеховском и Слюдянском районах
Мария КНЯЗЕВА
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В Иркутской области вдвое увеличилось количество случаев заболевания сальмонеллезомВ Иркутской области вдвое увеличилось количество случаев заболевания сальмонеллезомФото: Иван СМИРНОВ
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К специалистам Роспотребнадзора по Иркутской области стала поступать информация о заболевших сальмонеллезом любителях сладкого. В связи с этим было решено провести проверку магазинов и кондитерского цеха одного из предприятий, чьи торговые точки находились в Ангарском городском муниципальном образовании, Шелеховском и Слюдянском районах.

- В ходе проверки с применением лабораторных методов исследования было обнаружено нарушение санитарного законодательства, - сообщает пресс-служба Управления Роспотребназора Иркутской области. – Введен временный запрет на работу производственного цеха с 20 января.

Собранные материалы специалисты передали в суд. Виновных привлекли к административной ответственности.

Стоит отметить, что число случаев заболевания сальмонеллёзной инфекцией в Иркутской области в 2019 году, по сравнению с 2018-м, увеличилось почти в два раза. Всего за минувший год сальмонеллезом заболели 1119 человек, среди них 611 детей.

- Установлено, что основной путь передачи инфекции – пищевой – 91,9%, из них 70,2% связывали свое заболевание с употреблением блюд, десертов, приготовленных из мяса кур и яиц, - отмечают специалисты. – В общественных местах питания заразились 5,9% от числа заболевших.

Также сотрудники Роспотребнадзора фиксировали 14 случаев, когда сальмонеллез в Иркутскую область привезли из другого города или даже страны: Тайланд – 8 случаев, Турция - 2, Индия- 1, города Москва, Улан-Уде, Туапсе – по 1 случаю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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