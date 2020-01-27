2020-01-27T15:13:46+03:00
Общество

Монголия на карантине: из-за коронавируса соседняя страна объявила об ограничениях на границе и закрытии школ

Это решение принято в связи с высокой опасностью распространения вируса
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Монголия на карантине: из-за коронавируса соседняя страна объявила об ограничениях на границе и закрытии школ.Монголия на карантине: из-за коронавируса соседняя страна объявила об ограничениях на границе и закрытии школ.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На внеочередном заседании правительства Монголии, которое состоялось накануне, 26 января,

принято решение ввести в стране карантин. Начиная с понедельника 27 января введены ограничения на пропуск автомобилей и пассажиров на границе.Исключение сделано для международных поездов и самолетов. Это объясняется опасностью распространения коронавируса с территории Китая.

-Так как вероятность заражения инфекцией высока, решено приостановить работу детских садов, школ, вузов, центров профессионального образования и международного детского центра “Найрамдал”, - сообщает вице-министр, глава комиссии по чрезвычайным ситуациям У.Энхт вшин.

В страну возвратят 31 гражданина Монголии, которые сейчас находятся в Китае, в Ухани, и являются, по сути, заложниками ситуации.

Кроме того, по решению правительства страны запрещено проводить культурные, спортивные мероприятия, собрания и учебные мероприятия. В целях обеспечения своевременной работы по оказанию скорой помощи, средства для устройства по измерению температуры, поставки дополнительных дезинфицирующих средств, дополнительных зарплат работникам медицинских учреждений будут выделены из правительственных резервных фондов.

Об этом, со ссылкой на пресс-службу правительства Монголии, сообщило агентство Монцаме.

Отметим, ранее в Иркутске на карантин закрывали студенческое общежитие, где коронавирус подозревали у шести китайцев. К счастью, опасения не подтвердились.

Первый шаг к победе над коронавирусом.В Шанхае вылечили первого пациента с коронавирусом. И это маленький, но очень важный шаг к победе над эпидемией!

В Роспотребнадзоре предупреждают о симптомах инфекции - высокая температура, сухой кашель, затрудненное дыхание. Риск в том, что болезнь может буквально в три дня развиться до серьезных осложнений. Чтобы не подхватить коронавирус, специалисты не рекомендуют ездить в КНР.

Дорогу в Ухань, откуда распространился коронавирус, перекрывают бетонными блоками.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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