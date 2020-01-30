30 Янв. 2020 2020-01-30T04:54:50+03:00

Везли 2 кг наркотиков: сестер из Свирска задержали в районе вокзала в Черемхово Фото: Виктория МИНАЕВА

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В районе железнодорожного вокзала Макарьево в Черемхово сотрудники транспортной полиции остановили для проверки двух девушек. При осмотре вещей у сестер из Свирска нашли пакет с содержимым похожим на наркотическое средство.

- Проведенная экспертиза показала, что у задержанных действительно были изъяты наркотики весом более 2 кг, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранениие, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта….». Сестрам грозит до 10 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU