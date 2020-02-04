4 Февр. 2020 2020-02-04T11:54:45+03:00

СК начал проверку после отравления школьников в Карлуке молоком Фото: Евгения ГУСЕВА

Все 12 ребят, которые подхватили кишечную инфекцию, сейчас лечатся дома

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В истории с отравлением 12 школьников в деревне Карлук, что в Иркутском районе, разбираются следователи. Началась доследственная проверка по статье "сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности".

- 21 января ученики Карлукской средней школы обратились в медучреждение с жалобами на плохое самочувствие, - пояснили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. - У 12 ребят обнаружили острую кишечную инфекцию, еще у нескольких школьников были слабые симптомы отравления.

Заболевшие дети решили, что во всем виновато молоко, которое они получали в школе. Проверка Роспотребнадзора подтвердила опасения. Оказалось, что на производстве, поставляющем молоко, нарушали санитарные нормы.

- Следователи опрашивают руководство школы, выясняют все подробности, - говорят в СУ СКР по региону.

Дети уже чувствуют себя лучше, они лечатся дома.

В настоящее время следователями СК опрашивается руководство школы, выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU