СК начал проверку после отравления школьников в Карлуке молоком
В истории с отравлением 12 школьников в деревне Карлук, что в Иркутском районе, разбираются следователи. Началась доследственная проверка по статье "сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности".
- 21 января ученики Карлукской средней школы обратились в медучреждение с жалобами на плохое самочувствие, - пояснили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. - У 12 ребят обнаружили острую кишечную инфекцию, еще у нескольких школьников были слабые симптомы отравления.
Заболевшие дети решили, что во всем виновато молоко, которое они получали в школе. Проверка Роспотребнадзора подтвердила опасения. Оказалось, что на производстве, поставляющем молоко, нарушали санитарные нормы.
- Следователи опрашивают руководство школы, выясняют все подробности, - говорят в СУ СКР по региону.
Дети уже чувствуют себя лучше, они лечатся дома.
В настоящее время следователями СК опрашивается руководство школы, выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU