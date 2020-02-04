2020-02-04T05:45:29+03:00
Происшествия

Из-за молока 12 учеников школы в Карлуке заболели кишечной инфекцией

Предприятие, которое производит и поставляет молоко в школу, закрыто на 30 суток
Любовь АРБАТСКАЯ
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Из-за молока 12 учеников школы в Карлуке заболели кишечной инфекциейИз-за молока 12 учеников школы в Карлуке заболели кишечной инфекциейФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В деревне Карлук, что под Иркутском, 12 школьников подхватили острую кишечную инфекцию. Об этом сообщили в Роспотребнадзор. Из-за чего вдруг заболели столько учеников? Сами ребята решили, что отравились молоком, которое выдавали им в школе.

- Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора проверили предприятие, которое производит и поставляет молоко в школу, - рассказали в пресс-службе УФССП по Иркутской области. - Выяснилось, что на производстве нарушали санитарные правила и гигиенические нормативы. Составлен административный протокол.

Теперь предприятие закрыто на 30 дней по решению суда, то есть молоко там разливать пока не будут.

Напомним, в сентябре прошлого года отравились 24 ученицы из православной гимназии Иркутска. Сообщалось, что девочки заболели из-за антисанитарии и неправильного хранения продуктов в частной столовой, работающей при учебном заведении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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