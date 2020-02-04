Из-за молока 12 учеников школы в Карлуке заболели кишечной инфекцией
В деревне Карлук, что под Иркутском, 12 школьников подхватили острую кишечную инфекцию. Об этом сообщили в Роспотребнадзор. Из-за чего вдруг заболели столько учеников? Сами ребята решили, что отравились молоком, которое выдавали им в школе.
- Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора проверили предприятие, которое производит и поставляет молоко в школу, - рассказали в пресс-службе УФССП по Иркутской области. - Выяснилось, что на производстве нарушали санитарные правила и гигиенические нормативы. Составлен административный протокол.
Теперь предприятие закрыто на 30 дней по решению суда, то есть молоко там разливать пока не будут.
Напомним, в сентябре прошлого года отравились 24 ученицы из православной гимназии Иркутска. Сообщалось, что девочки заболели из-за антисанитарии и неправильного хранения продуктов в частной столовой, работающей при учебном заведении.
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ИСТОЧНИК KP.RU