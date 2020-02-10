Из-за гололеда междугородные автобусы временно не ездят по дороге Братск - Усть-Кут
На дорогах на севере Иркутской области - гололед. В понедельник, 10 февраля, там неожиданно прошел дождь и мокрый снег, и лужи на проезжей части тут же превратились в корку льда. Из-за этого рейсовые автобусы на участке Братск - Усть-Кут временно не ездят. Так безопаснее.
- Непрерывно ведется противогололедная обработка трассы, - рассказывают в ФКУ Упрдор "Прибайкалье". - О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.
Погода не порадует сибиряков и во вторник, 11 февраля. Ожидается сильный ветер скоростью до 15-18 метров в секунду, мокрый снег, метель. Так что водителей просят быть осторожными на дорогах, не лихачить и соблюдать правила движения.
Между тем, ежик Рембо из иркутского зоосада и барсук Боня из зоопарка уже вышли из зимней спячки, предсказав тем самым раннюю весну.
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ИСТОЧНИК KP.RU