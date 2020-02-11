Ограничение движения 13 февраля у Ледового дворца в Иркутске: стройте маршруты заранее

11 Февр. 2020 2020-02-11T06:44:08+03:00

Ни пройти, ни проехать: ограничение движения 13 февраля в Иркутске у Ледового дворца Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Из Свердловского района Иркутска в центр из-за антитеррористических учений проще будет проехать через плотину ГЭС

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В Иркутске в четверг, 13 февраля, в Ледовом дворце «Айсберг» пройдут антитеррористические учения. Практиковать навыки будут правоохранительные ведомства и специальные службы региона. В связи с чем вводится ограничение движения 13 февраля у Ледового дворца в Иркутске

- В рамках учений будет введено временное ограничение движения транспортных средств и граждан на прилегающей к Ледовому дворцу «Айсберг» территории, - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

Сотрудники мэрии просят соблюдать требования по обеспечению порядка, смотреть на установленные сообщающие знаки, отнестись с понимаем к ограничению движения 13 февраля у Ледового дворца в Иркутске. Обращаем внимание, что из районов Академгородка, Первомайского, Университетского, Радужного и поселка Березовый в этот день в центр проще будет добраться через плотину ГЭС.

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