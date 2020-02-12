Дело о невыплате зарплаты футболистам «Зенита» рассмотрено в суде

12 Февр. 2020 2020-02-12T04:47:27+03:00

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О том, что футболистам иркутского клуба «Зенит» уже продолжительное время не платят зарплату, знает уже вся страна. Сначала они проводили флешмоб с вывернутыми пустыми карманами, потом стали подрабатывать, кто-то даже устроился водителем в такси или грузчиком. Известный футбольный блогер Евгений Савин специально прилетал в Иркутск, чтобы снять о спортсменах ролик. Долг перед работниками накопился немалый – более 6.8 миллионов рублей. Так делом занялись прокуроры Ленинского района, сначала они встретились с директором клуба.

- Директору организации внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области. -Однако, с учетом финансового положения организации, с целью гарантирования выплаты спортсменам и работникам клуба заработной платы проведена с ними встреча.

Так работники прокуратуры смогли получить обращения от 27 человек, что позволило прокурору района направить в суд заявления о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы. Далее за дело возьмутся судебные приставы.

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ИСТОЧНИК KP.RU