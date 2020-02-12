2020-02-12T04:47:27+03:00
Общество

Дело о невыплате зарплаты футболистам «Зенита» рассмотрено в суде

Дело о невыплате зарплаты футболистам «Зенита» рассмотрено в суде
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Фото: инстаграм иркутского ФК "Зенит"Фото: инстаграм иркутского ФК "Зенит"
Изменить размер текста:

О том, что футболистам иркутского клуба «Зенит» уже продолжительное время не платят зарплату, знает уже вся страна. Сначала они проводили флешмоб с вывернутыми пустыми карманами, потом стали подрабатывать, кто-то даже устроился водителем в такси или грузчиком. Известный футбольный блогер Евгений Савин специально прилетал в Иркутск, чтобы снять о спортсменах ролик. Долг перед работниками накопился немалый – более 6.8 миллионов рублей. Так делом занялись прокуроры Ленинского района, сначала они встретились с директором клуба.

- Директору организации внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области. -Однако, с учетом финансового положения организации, с целью гарантирования выплаты спортсменам и работникам клуба заработной платы проведена с ними встреча.

Так работники прокуратуры смогли получить обращения от 27 человек, что позволило прокурору района направить в суд заявления о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы. Далее за дело возьмутся судебные приставы.

Читайте также:

Конькобежный спорт в Иркутске: рассекаем лед на высоких скоростях. Почему вашему ребенку будет полезен именно конькобежный спорт в Иркутске, и как нашим атлетам поможет зимняя Олимпиада в Пекине (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Расписание поездов изменилось до 17 апреля в Иркутской области
Дело о невыплате зарплаты футболистам «Зенита» рассмотрено в суде
К Чемпионату мира по хоккею с мячом в Иркутске установят 80 камер видеонаблюдения
Погода в Иркутске 12 февраля: ветер дует северо-западный
Из-за вспышки гриппа и ОРВИ, на карантин закрыли все школы Иркутского района
Пожар в Иркутске: жилой дом горит в предместье Рабочее
Новый год по восточному календарю встречают шаманы из Бурятии
Попрощался с друзьями и исчез: в Иркутске ищут 29-летнего мужчину
Два миллиона рублей заплатит виновник смертельного ДТП в Иркутской области
«Ростелеком» наградил волонтера из Иркутской области Игоря Хламова за просветительскую работу с пенсионерами
Разрушенное ограждение памятника Александру III в Иркутске восстановят в исправительной колонии №19
Внимание, дачники и садоводы: в выпуске 18 февраля ищите пакетик с семенами
Движение автобусов по Качугскому и Александровскому трактам возобновили
Качугский и Александровский тракты закрыли для проезда автобусов