Футбольный блогер Евгений Савин приехал в Иркутск снимать ролик про ФК «Зенит»

22 Янв. 2020 2020-01-22T08:04:11+03:00

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О проблемах иркутского футбольного клуба «Зенит», игроки которого уже полгода не получают зарплату, узнал один из самых популярных блогеров российского Ютуба Евгений Савин. На днях Евгений, который к слову, сам является бывшим профессиональным футболистом, приехал в Иркутск, чтобы снять ролик про нашу команду для своего канала «КраСава». Блогер планирует встретиться как с игроками «Зенита», так и с руководством команды.

Напомним, «Комсомолка» рассказывала о трудном финансовом положении команды. Из-за отсутствия зарплаты, некоторые футболисты даже вынуждены сменить профессию и работают таксистами и грузчиками.

Кстати, это уже второй визит Евгения Савина в Иркутск за последний год. В феврале 2019 года, КраСава приезжал к нам, чтобы сыграть в первом в истории футбольном матче на льду Байкала. В игре, которая состоялась в поселке Листвянка, блогер даже отметился одним голом.

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СПРАВКА «КП»

Евгений САВИН

Родился: 19 апреля 1984 года.

Профессиональный футболист, телеведущий и видеоблогер.

Воспитанник футбольной школы тобольского «Иртыша». Играл за такие клубы как: волгоградский «Ротор», томская «Томь», махачкалинский «Анжи», «Химки», пермский «Амкар», самарские «Крылья Советов», екатеринбургский «Урал», тульский «Арсенал» и за «Тюмень». За молодежную сборную России провел 6 матчей и забил 3 мяча.

После футбола

С ноября 2015 года вёл программу «Культ тура» вместе с Юрием Дудем и Сергеем Шнуровым, а с января 2016 года комментирует футбольные матчи.

Победитель премии GQ «Человек года 2016» в номинации «Лицо из телевизора» вместе с соведущим по программе «Культ тура» Юрием Дудем. С 2017 года — один из ведущих шоу «Русский ниндзя».

В 2018 году снялся в фильме Данилы Козловского «Тренер», сыграв эпизодическую роль капитана команды «Спартак».

Летом 2018 года комментировал матчи чемпионата мира по футболу.

ИСТОЧНИК KP.RU