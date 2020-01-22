2020-01-22T08:04:11+03:00
Спорт

Футбольный блогер Евгений Савин приехал в Иркутск снимать ролик про ФК «Зенит»

Евгений Савин расскажет о финансовых трудностях команды, игроки которой подрабатывают грузчиками
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Футбольный блогер Евгений Савин приехал в Иркутск снимать ролик про ФК «Зенит»Футбольный блогер Евгений Савин приехал в Иркутск снимать ролик про ФК «Зенит»Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

О проблемах иркутского футбольного клуба «Зенит», игроки которого уже полгода не получают зарплату, узнал один из самых популярных блогеров российского Ютуба Евгений Савин. На днях Евгений, который к слову, сам является бывшим профессиональным футболистом, приехал в Иркутск, чтобы снять ролик про нашу команду для своего канала «КраСава». Блогер планирует встретиться как с игроками «Зенита», так и с руководством команды.

Напомним, «Комсомолка» рассказывала о трудном финансовом положении команды. Из-за отсутствия зарплаты, некоторые футболисты даже вынуждены сменить профессию и работают таксистами и грузчиками.

Кстати, это уже второй визит Евгения Савина в Иркутск за последний год. В феврале 2019 года, КраСава приезжал к нам, чтобы сыграть в первом в истории футбольном матче на льду Байкала. В игре, которая состоялась в поселке Листвянка, блогер даже отметился одним голом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбольный матч на льду Байкала: телеведущий Евгений Савин забил один из мячей (Подробности)

СПРАВКА «КП»

Евгений САВИН

Родился: 19 апреля 1984 года.

Профессиональный футболист, телеведущий и видеоблогер.

Воспитанник футбольной школы тобольского «Иртыша». Играл за такие клубы как: волгоградский «Ротор», томская «Томь», махачкалинский «Анжи», «Химки», пермский «Амкар», самарские «Крылья Советов», екатеринбургский «Урал», тульский «Арсенал» и за «Тюмень». За молодежную сборную России провел 6 матчей и забил 3 мяча.

После футбола

С ноября 2015 года вёл программу «Культ тура» вместе с Юрием Дудем и Сергеем Шнуровым, а с января 2016 года комментирует футбольные матчи.

Победитель премии GQ «Человек года 2016» в номинации «Лицо из телевизора» вместе с соведущим по программе «Культ тура» Юрием Дудем. С 2017 года — один из ведущих шоу «Русский ниндзя».

В 2018 году снялся в фильме Данилы Козловского «Тренер», сыграв эпизодическую роль капитана команды «Спартак».

Летом 2018 года комментировал матчи чемпионата мира по футболу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сгорели заживо: четыре человека погибли на пожаре в коллекторе в Улан-Удэ
Футбольный блогер Евгений Савин приехал в Иркутск снимать ролик про ФК «Зенит»
Водителя, сбившего 16-летнюю девочку, разыскивают в Усолье-Сибирском
Современная хирургия катаракты в Иркутске
В Тулуне есть угроза подтопления жилых домов
МЧС: ледовый переход Ангасолка-Слюдянка небезопасен
Эмоджимания захватывает Иркутск
Напал на врача скорой помощи с ножом: мужчине вынесли приговор в Иркутске
Закроют на полтора месяца проезд по переулку Сударева в Иркутске
Плохо мыли и дезинфицировали: кондитерское предприятие закрыли в Иркутске
Численность избирателей сократилась в Иркутской области
Прогноз погоды 22 января в Иркутске: днем небольшой снег
Раскрыл самые запутанные дела: иркутский следователь Евгений Карчевский получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Спасались в ванной от огня: двое детей из Бурятии не смогли выбраться из горящей квартиры
«Был пьян и размахивал оружием»: два полицейских из Бурятии сфабриковали дело, придумав легенду для невиновного
Саночники из Братска выиграли командную эстафету на Зимних юношеских Олимпийских играх 2020
Умер на руках у бабушки: 8-месячный мальчик погиб в Усть-Куте
Воры из Бурятии увели 22 коров и 5 баранов у местных фермеров
Таксист-рецидивист ограбил своего пассажира в Иркутске
Сибирячка взошла на Килиманджаро
Немного мистики: что читали иркутяне на новогодних каникулах
105 малышей эвакуировали из-за пожара около детского сада в Иркутской области
Предприниматели Иркутской области могут побороться за Национальную премию «Золотой Меркурий»
«Ростелеком» увеличил скорость передачи данных на сетях связи в Иркутской области и Бурятии
Почти Dior: в Иркутске на таможне арестовали партию поддельных часов мировых брендов
Новые автобусы закуплены при поддержке Заксобрания для пострадавших от наводнения территорий
В снежном плену: троих рыбаков, попавших в буран, спасли на Братском водохранилище