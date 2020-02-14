2020-02-14T04:33:08+03:00
Общество

Эпидемия ОРВИ: в школах Ангарска продлили карантин

В Иркутске все образовательные учреждения открыты
Мария КНЯЗЕВА
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Эпидемия ОРВИ: в школах Ангарска продлили карантинЭпидемия ОРВИ: в школах Ангарска продлили карантинФото: Алексей БУЛАТОВ
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В школах Ангарска продлили карантин, объявленный 7 февраля. Так, ребята не посидят за партой еще до 20 числа.

- Основанием для продления стало постановление территориального отдела управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Ангарском округе «О продлении ограничительных мероприятий в период эпидемического распространения гриппа и острых респираторных инфекций в Ангарском городском округе», - сообщает администрация Ангарского городского округа.

По данным Роспотребнадзора в Ангарске все еще отмечается увеличение количества заболевших. За неделю к врачам обратились 3986 человек, более 80% из них – дети.

- Повышение эпидемиологического порога среди взрослых составило 16,4%, среди детей до 2 лет – 29,2%, - отмечают в мэрии района. - Среди детей от 3 до 6 лет - 95,8%, от 7 до 14 лет - 105,9 %.

В Иркутске карантин снят. Однако, в некоторых школах на занятия не ходят ученики отдельных классов. Всего по городу их – 65 коллективов в 16 образовательных учреждениях.

- В детских садах на карантин также закрыты отдельные группы, - рассказали в администрации города Иркутска. – Не принимают детей три группы в Ленинском районе, 5 - в Правобережном округе и 11 в Свердловском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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