Водитель "Мерседеса", разрушивший ограждение памятника Александру III в Иркутске, получил штраф

14 Февр. 2020 2020-02-14T07:36:23+03:00

Суд также лишил его водительских прав на 1 год и 10 месяцев

Изменить размер текста: A A

Иркутянин, который 2 ноября на "Мерседесе" врезался в памятник Александру III и разрушил ограждение, услышал приговор суда. 36-летний автомобилист получил штраф в 30 тысяч рублей и на 1 год и 10 месяцев лишился водительских прав.

Тем временем, поврежденный монумент постепенно восстанавливают. Уникальную кованую решетку смогли воссоздать осужденные из исправительной колонии № 19 Иркутска. Как только потеплеет, специалисты отремонтируют поврежденный постамент и столбики ограждения, а также заменят плитку покрытия у памятника. От аварии не останется и следа.

Отметим, все эти работы оплатил виновник ДТП, который в пьяном виде врезался в памятник Александру III

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Водитель «Мерседеса», врезавшегося в памятник Александру III в Иркутске, оплатит ремонт монумента

Памятник буквально спас автомобилиста от гибели – ведь он мог вылететь с набережной в ледяную Ангару (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU