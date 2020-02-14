Водитель "Мерседеса", разрушивший ограждение памятника Александру III в Иркутске, получил штраф
Иркутянин, который 2 ноября на "Мерседесе" врезался в памятник Александру III и разрушил ограждение, услышал приговор суда. 36-летний автомобилист получил штраф в 30 тысяч рублей и на 1 год и 10 месяцев лишился водительских прав.
Тем временем, поврежденный монумент постепенно восстанавливают. Уникальную кованую решетку смогли воссоздать осужденные из исправительной колонии № 19 Иркутска. Как только потеплеет, специалисты отремонтируют поврежденный постамент и столбики ограждения, а также заменят плитку покрытия у памятника. От аварии не останется и следа.
Отметим, все эти работы оплатил виновник ДТП, который в пьяном виде врезался в памятник Александру III
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ИСТОЧНИК KP.RU