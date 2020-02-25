2020-02-25T14:28:01+03:00
Звезды

Сергей Зверев получил премию "Человек года" по версии журнала Bloggmagazine

Наш земляк получил премию за то, что боролся против строительства завода на Байкале и призывал тушить пожары в Сибири
Анна ПОПОВА
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Сергей Зверев получил премию "Человек года" по версии журнала BloggmagazineСергей Зверев получил премию "Человек года" по версии журнала BloggmagazineФото: Михаил ФРОЛОВ
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23 февраля в Москве состоялось торжественное вручение премии "Человек года" по версии журнала Bloggmagazine. И жюри признало самым влиятельным представителем шоу-бизнеса нашего земляка - шоумена Сергея Зверева. Он удостоился такого звания за то, что боролся со строительством завода по розливу питьевой воды в поселке Култук и призывал широкую общественность обратить внимание на пожары в Сибири.

- Эту награду я посвящаю всем тем, кто меня поддерживал все это время, - сообщил Сергей Зверев на своей странице в Instagram. - Многие выходили с плакатами на улицы и вместе с нами призывали спасти озеро Байкал. Спасибо всем за поддержку!

Напомним, как только шоумен узнал о строительстве завода на Байкале, то сразу поехал в Култук и регулярно проводил прямые эфиры с места событий, а также устраивал одиночные пикеты. А позже он записал видеообращение, в котором призвал жителей Иркутской области рассказать обо всех проблемах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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