Отлов бродячих собак в Иркутске: куда горожанам жаловаться на бездомных животных

26 Февр. 2020 2020-02-26T14:42:11+03:00

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Одна из главных проблем, которую этой зимой обсуждают в Иркутске – бездомные стаи собак, которые все чаще нападают во дворах на прохожих. Напомним, отлов безнадзорных псов возобновился в нашем городе в феврале. За этот месяц сотрудники питомника «К-9» отловили 104 пса. В Иркутском районе поймали более 20 собак. С 20 февраля начался отлов животных и в Шелеховском районе. Местная администрация провела аукцион на отлов и содержание 30 бродячих животных. Что касается их содержания, то приют с электричеством и водоснабжением может появиться в Усолье-Сибирском. Сейчас решается вопрос о выделении земельного участка. Но как и куда жаловаться сибирякам на бродячие стаи?

– Жители региона могут подавать заявки на отлов на сайте службы ветеринарии региона, - отметил руководитель службы ветеринарии Иркутской области Сергей Шевченко. – Там создан раздел «Межведомственная комиссия по отлову и содержанию животных без владельцев». Размещена форма обратной связи с населением, а также номер горячей линии по вопросам реализации мероприятий. Со 2 февраля поступило 39 обращений, по которым работа уже проведена.

Добавим, что сейчас прорабатывается вопрос по увеличению средней стоимости услуг по отлову и содержанию бездомных животных. Это необходимо, так как несколько аукционов на оказание услуг по отлову в нескольких районах не состоялись из-за низкой стоимости.

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ИСТОЧНИК KP.RU