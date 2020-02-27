2020-02-27T17:10:28+03:00
Происшествия

Торговец контрафактной одежды из Слюдянки пытался откупиться от полицейских

Он предложил сотрудникам взятку в 12 тысяч рублей
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Торговец контрафактной одежды из Слюдянки пытался откупиться от полицейскихТорговец контрафактной одежды из Слюдянки пытался откупиться от полицейскихФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Контрафактный товар, которым на рынке в Слюдянке торговал местный житель, полицейские обнаружили во время рейда. Когда сотрудники начали составлять протокол, торговец контрафактной одежды брендовых марок, у которой не было сертификатов соответствия, предложил им взятку в 12 тысяч рублей.

Полицейские отказались и сразу сообщили об этом в дежурную часть. Вскоре на место приехали следователи, которые и зафиксировали факт передачи денег. Расследование этого дела уже завершено.

- Мужчина обвиняется по статье «Покушение на дачу взятки должностному лицу», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - Материалы переданы в Слюдянский районный суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Торговец контрафактной одежды из Слюдянки пытался откупиться от полицейских
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