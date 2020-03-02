2020-03-02T08:52:03+03:00
Происшествия

Сибирячка заставила мужа, укравшего пуховик, сдаться в полицию

Украденный пуховик грабитель принес с собой, когда решил признаться в преступлении
Виктория ГЕРКО
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Сибирячка заставила мужа, укравшего пуховик, сдаться в полицию.Сибирячка заставила мужа, укравшего пуховик, сдаться в полицию.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Прийти в полицию с явкой с повинной 21-летнего студента колледжа Улан-Удэ заставила жена. Как оказалось, ее суженного вместе с приятелем разыскивали органы. Только она узнала она об этом случайно. В одной из групп в социальных сетях девушка посмотрела видео ограбления местного кафе. Лицо одного из преступников показалось ей очень знакомым. Оказалось, что на видео - ее муж.

«Как выяснили сотрудники полиции, двое посетителей кафе украли пуховик работника кафе. Пуховик весел на спинке стула напротив барной стойки», сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Бурятии. «Злоумышленники заказали еду на вынос, а когда стали уходить заодно забрали и куртку сотрудника. Ущерб составил 8,5 тысяч рублей».

Украденный пуховик грабитель принес с собой, когда решил признаться в преступлении. 21-летний улан-удэнец уверяет, что не хотел ничего красть. В тот момент он был пьян. Ранее он не судим. Сейчас на грабителя возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Следствие продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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