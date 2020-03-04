Сибиряка, ограбившего офис микрозаймов, задержали на месте преступления

4 Март 2020 2020-03-04T11:11:37+03:00

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Насмотревшись голливудских фильмов о краже из банков, житель Усть-Кута решил повторить криминальные авантюры знаменитых актеров и ограбил офис микрозаймов. Да и готовился он не хуже, чем в кино: надел маску и перчатки, чтобы не оставить никаких улик. Но совершить задуманное у мужчины не получилось.

«Злоумышленник ворвался в офис и начал избивать сотрудницу. Затем кинулся к выручке. Но девушка успела нажать на тревожную кнопку. Это не входило в планы преступника», сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. «Налетчик в панике забрал ключи от офиса, закрыл в нем избитую девушку и убежал».

Задержать преступника удалось через несколько минут после неудачного ограбления. Им оказался уже ранее судимый 37-летний местный житель. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Грабителю грозит срок в виде 10 лет лишения свободы. Сотрудники полиции пытаются выяснить, причастен ли он к аналогичным преступлениям.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/764469" frameborder="0"></iframe> Видео ограбления в Усть-Куте.ГУ МВД по Иркутской области

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ИСТОЧНИК KP.RU