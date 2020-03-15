15 Март 2020 2020-03-15T08:51:01+03:00

На младенца в коляске упала глыба льда с крыши здания в Иркутске Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Поездкой в Ивано-Матренинскую больницу закончилась, не успев начаться, прогулка мамы с 5-месячным младенцем. Стоило им только выйти из подъезда, как сверху на них полетел лед. Закаменевшие осадки упали прямо на коляску. От удара капюшон у коляски погнулся и открылся, попал лед и на лицо малыша. Врачи скорой помощи увезли пострадавших на осмотр.

«Медики установили, что травм ребенок не получил», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – «После осмотра мама с ребенком уехали домой, госпитализации не потребовалось».

Тем не менее, факт падения льда зарегистрирован. Как отметили в Следственном комитете Иркутской области, начата доследственная проверка по статье 238 «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Случилось это в микрорайоне Юбилейный. Стоит отметить, что это уже второй подобный случай этой весной в данном районе. В начале марта от падения льда с крыши здания женщина получила травму головы.

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ИСТОЧНИК KP.RU