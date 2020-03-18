Жительнице Бурятии, пострадавшей от укусов собаки, выплатили компенсацию

18 Март 2020 2020-03-18T07:48:32+03:00

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Нападение сторожевого пса произошло в Хоринском районе Бурятии. Женщина прогуливалась по одной из улиц города, когда на нее набросилась собака породы Хотошо. Животное было без намордника и поводка.

«Повалив женщину на землю, пес прокусил ей голову, плечо и руку», - сообщает пресс-служба УФССП по республике Бурятия. - «С рваными ранами пострадавшая обратилась в больницу, где ей обработали их и наложили швы».

Хозяйке питомца выписали административный штраф - две тысячи рублей. Пострадавшая также обратилась в районный суд с заявлением о взыскании средств за нанесение материального ущерба. Суд удовлетворил иск частично и обязал выплатить женщине 37 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU