Родственники сообщили о пропаже жительницы Улан-Удэ спустя полгода

18 Март 2020 2020-03-18T10:27:29+03:00

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В Улан-Удэ идут поиски без вести пропавшей 44-летней Эржены Жигмитовой. Еще 15 сентября 2019 года она ушла из дома по улице Лимонова, и не вернулась. Известно, что женщина уже неоднократно уходила, не сообщив никому об этом. В последний раз ее видели 31 декабря в районе магазина, по улице Коминтерна.

При этом заявление о пропаже женщины от родных поступило в полицию только спустя полгода - 4 марта 2020-го.

В пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии, сообщают особые приметы Эржены Жигмитовой. У нее азиатская внешность, на вид ей 45 лет, рост 160 см, среднего телосложения, волосы черные, глаза карие, может носить очки

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ИСТОЧНИК KP.RU