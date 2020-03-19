19 Март 2020 2020-03-19T06:12:38+03:00

ДТП с участием скорой помощи: авария произошла 19 марта в Ангарске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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В Ангарске утром 19 марта произошло столкновение автомобиля «Тойота Таун Айс» и кареты скорой помощи. Авария случилась в районе станции Таежная. На место незамедлительно выехали сотрудники Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, 31-летний водитель «Тойоты Таун Айс» выехал на полосу встречного движения и столкнулся со спецавтомобилем», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

В аварии пострадали 59-летний водитель «скорой» и медик, ехавший с ним.

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