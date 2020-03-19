2020-03-19T06:12:38+03:00
Происшествия

ДТП с участием скорой помощи: авария произошла 19 марта в Ангарске

На месте работают полицейские
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
ДТП с участием скорой помощи: авария произошла 19 марта в АнгарскеДТП с участием скорой помощи: авария произошла 19 марта в АнгарскеФото: ГУ МВД по Иркутской области
Изменить размер текста:

В Ангарске утром 19 марта произошло столкновение автомобиля «Тойота Таун Айс» и кареты скорой помощи. Авария случилась в районе станции Таежная. На место незамедлительно выехали сотрудники Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, 31-летний водитель «Тойоты Таун Айс» выехал на полосу встречного движения и столкнулся со спецавтомобилем», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

В аварии пострадали 59-летний водитель «скорой» и медик, ехавший с ним.

Читайте также:

ФСБ России: изготовителей нелегального оружия и боеприпасов выявили в Иркутской области. ФСБ и МВД провели спецоперации в нескольких регионах России [фото, видео]

В буддийских дацанах Бурятии начали проводить молебны для защиты от коронавируса. Буддийская традиционная Сангха официально вводит особые молебны (подробности)

<p>

<strong>К ЧИТАТЕЛЯМ</strong></p>

<p>

<strong>У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события? </strong></p>

<p>

<strong>Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:</strong></p>

<p>

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73</p>

<p>

Тел.: (3952)20-80-08</p>

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Братчанка быстро оплатила большой долг по ЖКХ, когда не смогла продать квартиру
Незаконную рубку леса на 583 миллиона нашли в Иркутской области
Торгово-промышленная палата России подготовила пакет предложений по поддержке МСП в ситуации с коронавирусом
ДТП с участием скорой помощи: авария произошла 19 марта в Ангарске
Маски в Иркутске для защиты от коронавируса появятся в аптеках
Власти: Вертолеты не обрабатывают Иркутск с воздуха от коронавируса
Пожилая женщина зарезала своего сына в Бурятии
ФСБ России: изготовителей нелегального оружия и боеприпасов выявили в Иркутской области
Минспорт Иркутской области рекомендует отменить все массовые спортивные мероприятия из-за коронавируса
Парламентарии направили запрос о мерах по предотвращению распространения в Иркутской области коронавируса
Режим повышенной готовности ввели в Иркутской области из-за коронавируса
Ледовую переправу на остров Ольхон закроют 20 марта
Больную туберкулезом сибирячку заставили лечиться
Более 1 миллиона рублей «подарила» мошенникам пенсионерка из Ангарска
"Картина дня" на радио "Комсомольская правда" Иркутск: расскажем о самых важных моментах послания врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева
Члены комитета по туризму при ТПП Восточной Сибири выступили экспертами профильной Всероссийской олимпиады