20 Март 2020 2020-03-20T09:18:31+03:00

На дистанционное обучение после каникул перейдут школы в Иркутской области. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Предварительно дистанционное обучение школьников продлится до 12 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

- С 21 марта в образовательных учреждениях региона начинаются каникулы, которые продлятся неделю, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на и.о. министра образования региона Елену Апанович. - Для того, чтобы остановить вирусные инфекции, решено после каникул перейти на дистанционное обучение. Окончательное решение принимают руководители на местах.

Заметим, что многие образовательные учреждения - 71- -так и сделали при первой возможности после получения указаний, чтобы остановить распространение заразы.

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Горячая линия поддержки по вопросам организации дистанционного обучения для учителей, директоров школ и родителей - 8-800-200-91-85.

Также консультацию можно получить в Институте развития образования Иркутской области по телефону (+7 3952) 500 904.

ИСТОЧНИК KP.RU