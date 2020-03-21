2020-03-21T12:48:58+03:00
Происшествия

Автобус с 40 пассажирами попал в ДТП в Иркутской области: следователи начали проверку

Автобус съехал в кювет 21 марта в Заларинском районе
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Автобус с 40 пассажирами попал в ДТП в Иркутской области: следователи начали проверку. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Автобус с 40 пассажирами попал в ДТП в Иркутской области: следователи начали проверку. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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Следователи подключились к выяснению причин крупного ДТП, которое ранним утром, 21 марта произошло на трассе в Заларинском районе. Напомним, «Комсомолка» рассказывала, как около 5 часов утра, недалеко от села Делюр автобус с 40 пассажирами в салоне, который ехал из Железногорска-Илимского в Иркутск, съехал в кювет и врезался в дерево.

- Начата проверка по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

Проводят проверку и инспекторы ГИБДД. По сообщению полицейских, никто из 40 пассажиров не пострадал. Водитель автобуса был доставлен в больницу с различными травмами. По предварительной версии, причиной аварии стало то, что водитель уснул за рулем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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