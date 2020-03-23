2020-03-23T10:21:34+03:00
Происшествия

Преподаватель одного из университетов Иркутска получила срок за то, что ставила зачеты за взятки

Иногда она даже ставила студентам положительные оценки не по своим предметам
Анна ПОПОВА
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Преподаватель одного из университетов Иркутска получила срок за то, что ставила зачеты за взяткиПреподаватель одного из университетов Иркутска получила срок за то, что ставила зачеты за взяткиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Октябрьском суде города Иркутска вынесли приговор преподавателю одного из иркутских университетов. Выяснилось, что она в течение долгого времени проставляла своим студентам зачеты за взятки. Причем, положительные отметки появлялись в "зачетках" у учеников вне зависимости от того, хорошо или плохо они знают предмет. А иногда она и вовсе ставила высокие оценки за другие предметы, к которым не имела никакого отношения.

"Доцент уже уволена из университета, - сообщили в пресс-службе СК РФ по Иркутской области. - В учебном заведении проводят проверку, чтобы выяснить, не совершали ли другие преподаватели подобных правонарушений".

В зале суда женщина, которая попалась на взятках, признала свою вину и согласилась с обвинительным приговором. Ей назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы условно. Также ей запретили работать в университетах в течение 3 лет после отбывания наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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