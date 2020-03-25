Полиция задержала подозреваемого, пытавшегося ограбить комиссионный магазин в Иркутске

25 Март 2020 2020-03-25T11:20:16+03:00

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Полицейские Иркутска отыскали предполагаемого преступника, напавшего на продавца в комиссионном магазине на прошлой неделе. Напомним, что в тот день в комиссионку на рынке Южный ворвался мужчина в черной маске и перчатках, вооруженный ножом.

«Угрожая ножом, он требовал деньги у продавца», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – «Накануне сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний ранее судимый местный житель. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой»».

Помогли в поимке преступника камеры видеонаблюдения и ориентировка с описанием внешности, опубликованная в СМИ региона.

Стоит отметить, что мужчине не удалось вынести ни рубля. Женщина начала кидаться первым, что попалось под руку - стеклянной кружкой. Шокированный злоумышленник быстро убежал из магазина.

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ИСТОЧНИК KP.RU