Полиция задержала подозреваемого, пытавшегося ограбить комиссионный магазин в Иркутске
Полицейские Иркутска отыскали предполагаемого преступника, напавшего на продавца в комиссионном магазине на прошлой неделе. Напомним, что в тот день в комиссионку на рынке Южный ворвался мужчина в черной маске и перчатках, вооруженный ножом.
«Угрожая ножом, он требовал деньги у продавца», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – «Накануне сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний ранее судимый местный житель. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой»».
Помогли в поимке преступника камеры видеонаблюдения и ориентировка с описанием внешности, опубликованная в СМИ региона.
Стоит отметить, что мужчине не удалось вынести ни рубля. Женщина начала кидаться первым, что попалось под руку - стеклянной кружкой. Шокированный злоумышленник быстро убежал из магазина.
Читайте также:
Мошенники похитили почти 150 тысяч со счетов жителей Усолья-Сибирского. Во всех случаях жертвы сами называли аферистам данные банковских карт (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08
ИСТОЧНИК KP.RU