Количество нарушивших самоизоляцию увеличилось в Иркутской области

26 Март 2020 2020-03-26T03:58:04+03:00

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В Иркутской области полицейские продолжают проверку тех, кто должен находиться на самоизоляции из-за того, что они прилетели из стран и городов, неблагополучных по коронавирусу.

Напомним, что карантин в этом случаи 14 дней. Приехавшие обязаны провести эти две недели дома. Иначе – штраф до 80 000 рублей, а в некоторых случаях для нарушивших предусматривается и вовсе уголовная ответственность.

Пока что сотрудники МВД проверили 1204 самоизолированных – это примерно половина от тех жителей Приангарья, что сейчас на карантине. По данным на 25 марта, их было более 2700 человек.

Во время проверки полицейские выявили в общей сложности 17 нарушителей. Напомним, о 13-ти в начале недели сообщали власти региона.

«Материалы переданы в органы Роспотребнадзора для принятия мер реагирования», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – «По каждому случаю компетентными органами проводятся проверки».

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ИСТОЧНИК KP.RU