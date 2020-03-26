Все развлекательные учреждения закроют из-за коронавируса в Иркутской области
Не допустить коронавирус и его распространение на территории Иркутской области – вот главная задача региональных властей на данный момент. В Приангарье закрыты все муниципальные учреждения культуры – музеи, театры, библиотеки, «Дом кино».
Накануне о временной приостановке деятельности сообщил и первый коммерческий кинотеатр. И это далеко не все. Все развлекательные учреждения в ближайшее время должны будут закрыть свои двери для посетителей.
«Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поручил до мая 2020 года приостановить деятельность развлекательных и досуговых учреждений - ночных клубов, дискотек, кинотеатров, детских игровых комнат», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.
Кроме того, все гастроли и концерты, которые были намечены на март-апрель, будут отменены. Врио главы Приангарья также отметил, что динамика распространения инфекции достаточно высокая и поручил руководителям министерств, ведомств и организаций жестко контролировать мероприятия по предупреждению завоза и распространения инфекции в регионе.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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