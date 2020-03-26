В Ленинском округе Иркутска устранили коммунальную аварию
Утром, 26 марта, завершились ремонтные работы на месте прорыва трубы в микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске. Напомним, вчера подачу теплоснабжения из-за коммунальной аварии пришлось ограничить в 40 домов Ленинского округа, один детский сад и бассейн.
Срочный ремонт теплосетей проводился на пересечении улицы Розы Люксембург и переулка 18-й Советский. Тепло в квартиры иркутян вернулось около полуночи, а восстановительные работы продолжались всю ночь.
«Завершены они в 06.40 26 марта», - сообщает «Оператор тепловых сетей Иркутска». – «Восстановление дорожного полотна было выполнено в зимнем варианте, асфальт и бордюр вернем с наступлением плюсовых температур».
25 марта на данном участке движение транспорта регулировали сотрудники ГИБДД, сегодня проезд свободен.
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ИСТОЧНИК KP.RU