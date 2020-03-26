Пассажиры вокзала в Иркутске жалуются на нехватку мест, где можно помыть руки
Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев проверил, как соблюдаются меры безопасности на железнодорожном вокзале в Иркутске.
Коронавирус в Иркутске не зарегистрирован, но ситуация тревожная. Под особый контроль попадают аэропорты и вокзалы. Вчера, 25 марта, исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев проверил, как соблюдаются меры предосторожности на железнодорожном вокзале в Иркутске.
«Пассажиры рассказали, что на вокзале не хватает мест, где можно помыть руки. Кроме того, антисептических и дезинфицирующих средств, которыми можно воспользоваться в любой момент, нет» - сообщили в пресс-службе Правительства Иркутской области.
Чтобы не допустить распространения коронавируса здание вокзала и вагоны проверяют тепловизорами. Если у пассажира обнаружат тревожные симптомы, подключаются медики.
Проводится обследование всего вагона.
«Вокзалы, как и любые другие места массового скопления людей, нужно контролировать особенно тщательно» - отметил Игорь Кобзев. «Чтобы снизить риск заражения, людей с признаками недомогания надо изолировать еще до приезда врачей».
Как отметил глава региона, необходимо предусмотреть отдельные купе для тех, у кого нашли симптомы вируса, или специальные вагоны.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Коронавирус в Иркутске, новости на 26 марта 2020 года: закрыли кинотеатры, составляются списки пожилых (подробности)
Первый случай заражения коронавирусом в Бурятии: двое заболевших (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Иркутске»