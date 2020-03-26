26 Март 2020 2020-03-26T08:23:14+03:00

Пассажиры вокзала в Иркутске жалуются на нехватку мест, где можно помыть руки. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оказалось, что в здании нет дезинфицирующих средств, которыми может воспользоваться каждый

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Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев проверил, как соблюдаются меры безопасности на железнодорожном вокзале в Иркутске.

Коронавирус в Иркутске не зарегистрирован, но ситуация тревожная. Под особый контроль попадают аэропорты и вокзалы. Вчера, 25 марта, исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев проверил, как соблюдаются меры предосторожности на железнодорожном вокзале в Иркутске.

«Пассажиры рассказали, что на вокзале не хватает мест, где можно помыть руки. Кроме того, антисептических и дезинфицирующих средств, которыми можно воспользоваться в любой момент, нет» - сообщили в пресс-службе Правительства Иркутской области.

Чтобы не допустить распространения коронавируса здание вокзала и вагоны проверяют тепловизорами. Если у пассажира обнаружат тревожные симптомы, подключаются медики.

Проводится обследование всего вагона.

«Вокзалы, как и любые другие места массового скопления людей, нужно контролировать особенно тщательно» - отметил Игорь Кобзев. «Чтобы снизить риск заражения, людей с признаками недомогания надо изолировать еще до приезда врачей».

Как отметил глава региона, необходимо предусмотреть отдельные купе для тех, у кого нашли симптомы вируса, или специальные вагоны.

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ИСТОЧНИК KP.RU