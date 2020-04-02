2020-04-02T03:40:46+03:00
Общество

Отделения почты 2 и 3 апреля работают по расписанию в Иркутской области

Количество клиентов, одновременно находящихся в здании, сокращено
Мария КНЯЗЕВА
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Отделения почты 2 и 3 апреля работают по расписанию в Иркутской областиОтделения почты 2 и 3 апреля работают по расписанию в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Все отделения Почты России в Иркутской области 2 и 3 апреля будут работать по расписанию. Иркутяне и жители Приангарья смогут осуществить любые операции, которые проводят на почте в любое другое время.

«Почта России продолжает свою работу как стратегическая компания государственного значения», - сообщает пресс-служба АО «Почта России». – «В условиях самоизоляции почтовый оператор сохраняет информационную целостность страны и возможность обмена отправлениями».

К тому же вы, наверное, замечали, что на почте можно купить товары первой необходимости и продукты. В небольших населенных пунктах региона не редко приобрести их можно только там.

Конечно, все рекомендации Роспотребнадзора учтены – сокращено количество одновременно прибывающих посетителей, чтобы была возможность соблюдения дистанции в 1.5 метра. На полу нанесли необходимую разметку. За состоянием здоровья сотрудников отделений идет постоянный контроль.

«Во всех отделениях регулярно проводится проветривание, влажная уборка и дезинфекция помещений», - отмечают сотрудники Почты России.

И хотя Почта России ближайшие два дня работает по привычному расписанию без срочной необходимости идти туда все же не стоит. Напомним, что в регионе действует режим самоизоляции.

«На сайте компании и в мобильном приложении можно заказать доставку посылок и мелких пакетов на дом, вызвать курьера для оформления EMS-отправления, оформить подписку, вести юридически значимую переписку с государственными органами в электронном формате и оплачивать коммунальные услуги», - подчеркивают на почте.

Пассажиров рейса Пхукет — Иркутск сегодня направят в обсерватор. В регионе введен режим самоизоляции из-за коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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