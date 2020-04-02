Онлайн-марафон балетов запускает Иркутский музыкальный театр

2 Апр 2020 2020-04-02T06:13:10+03:00

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Искусство вечно. Балет прекрасен. Поэтому оставить иркутян без любимых постановок сотрудники Иркутского музыкального театра не смогли.

«В конце марта и начале апреля запланированные в театре показы балетов были отменены в связи с осложнением эпидемиологической обстановки», - рассказали в пресс-службе театра им. Н.М. Загурского. – «Но мы очень хотим порадовать и поддержать наших зрителей, и карантин этому не помеха».

Музтеатр запускает онлайн-марафон балетов «Классика и современность». Показы спектаклей пройдут на официальном Youtube-канале учреждения культуры. Балеты будут появляться в Сети согласно расписанию и будут доступны для просмотра в течение двенадцати часов с 12.00 до 24.00.

КОНКРЕТНО

Расписание онлайн-марафона балетов «Классика и современность»:

3 апреля – романтический балет в 2-х действиях «Казанова», 16+. История жизни и любви Джакомо Казановы – знаменитого любовника и авантюриста. В постановке использованы музыка Баха, Моцарта, Гайдна и других классиков.

5 апреля – балет «Шахерезада», 12+. В сюжете – одна из арабских сказок цикла «Тысяча и одна ночь». Постановка прекрасна тем, что в ней - новый пластический язык в восточном стиле.

7 апреля – рок-балет «Кармен», 12+. Музыка Бизе.

9 апреля – «Дон Кихот», 12+. Нет, это не история жизни Дон Кихота. В этом спектакли на первое место авторы вынесли любовную линию – чувства Китри и Базиля.

11 апреля – «Стойкий оловянный солдатик», 0+. Постановка по мотивам сказок Ганса Христиана Андерсона о трогательной любви.

13 апреля - «Щелкунчик», 6+. История, где добро непременно победит зло. Сказка о чуде, дружбе, любви.

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