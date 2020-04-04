2020-04-04T11:20:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Иркутской области продлили до 12 апреля

Усилят ли меры - решит специальная комиссия
Мария ОСИПОВА
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Режим самоизоляции в Иркутской области продлили до 12 апреляРежим самоизоляции в Иркутской области продлили до 12 апреляФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Иркутской области режим самоизоляции продлили еще на неделю – до 12 апреля. Об этом заявил глава региона Игорь Кобзев на селекторном совещании по дополнительным мерам безопасности, связанным с предотвращением распространения коронавирусной инфекции в Сибирском федеральном округе. Совещание провел полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.

- В соответствии с Указом президента на вечернем заседании оперативного штаба 3 апреля нами был рассмотрен вопрос о продлении режима самоизоляции в Иркутской области. Приняли решение о продлении режима самоизоляции до 12 апреля, - доложил Игорь Кобзев.

Он отметил, что решение принималось совместно с медиками, специалистами Роспотребнадзора и главами муниципальных образований. Власти области, городов и специалисты договорились, что далее будут действовать в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе. Будет создана санитарно-эпидемиологическая комиссия при региональном правительстве, которую возглавит руководитель службы Роспотребнадзора по Иркутской области Дмитрий Савиных. Комиссия должна утвердить комплекс работ на территории самоизоляции.

Напомним, в Иркутской области на 4 апреля официально подтверждено восемь случаев коронавируса. У пяти пациентов результаты исследования сомнительные. Пробы для анализа направлены в лабораторию Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирск.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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