2020-04-09T12:02:46+03:00
Общество

Индекс самоизоляции 9 апреля в Иркутске: на улицах есть прохожие

Днем 9 апреля иркутяне самоизолировались на 3.1 балла
Мария КНЯЗЕВА
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Индекс самоизоляции 9 апреля в Иркутске: на улицах есть прохожиеИндекс самоизоляции 9 апреля в Иркутске: на улицах есть прохожиеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Выполнять режим самоизоляции иркутяне стараются. Об этом говорит сервис «Яндекс.Карты». По данным на 15.00 9 апреля индекс самоизоляции в Иркутске – 3.1 балла. Да, это означает, что на улицах есть люди. Однако, до коронавируса в это время в городе было не протолкнуться – индекс самоизоляции был всего 0.4 балла.

И все же, в соседней с нами республике Бурятии, индекс самоизоляции выше – 3.7. Возможно, сказывается, то, что случаев заражения коронавирусной инфекцией там больше. По данным на 9 апреля, в Улан-Удэ – 60, один из заболевших умер, 9 полностью выздоровели. В Иркутске число на порядок ниже – 21 случай, из них скончались два мужчины, у который официально был подтвержден коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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