Врачей скорой помощи в Иркутске проверят на коронавирус

9 Апр 2020 2020-04-09T12:28:11+03:00

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В Иркутской области продолжаются мероприятия, необходимые для борьбы с распространением коронавируса. Кто приезжает в дом, когда человек болен, кто одним из первых сталкивается с болезнью? Конечно, медики.

«До конца недели все врачи скорой помощи должны быть продиагностированы на наличие коронавирусной инфекции», - об этом сообщил оперативный штаб Приангарья по коронавирусу со ссылкой на врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

В течение нескольких дней анализы сдадут все медики скорой помощи без исключения. Стоит отметить, что с того момента как в Иркутске был зафиксирован первый случай заболеванием коронавирусной инфекции для выезда к иркутянам, находящимся в группе риска - то есть, прилетевшие из городов и стран, неблагополучных по коронавирусу, или контактировавших с тем, кто в последствии заболел COVID-19, созданы спецбригады. Экипажи оборудованы всеми необходимыми средствами защиты.

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ИСТОЧНИК KP.RU