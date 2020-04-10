2020-04-10T03:51:34+03:00
Происшествия

Кабель и детали двигателей на 400 тысяч украли в порту в Иркутской области

Воров из Братского района уже поймали
Мария КНЯЗЕВА
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Кабель и детали двигателей на 400 тысяч украли в порту в Иркутской областиКабель и детали двигателей на 400 тысяч украли в порту в Иркутской областиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В течение марта этого года пробирались на территорию речного пароходства в Усть-Куте в Иркутской области и совершали кражи – стащили кабель и детали двигателя. К концу месяца ущерб от их «вылазок» составил уже 400 000 рублей.

«Следствие установило, что крали двое жителей Братского района», - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

Сейчас подозреваемые задержаны, при обысках были найдены пропавшие детали. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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