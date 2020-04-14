Парковка машин вдоль улицы 3-го июля в Иркутске будет запрещена
На улице 3-го июля в Иркутске скоро начнут действовать новые правила дорожного движения. С 20 апреля там появится новый знак «Стоянка запрещена». Так что автолюбителям придется искать новое место, чтобы оставить свою ласточку или пользоваться платной парковкой.
«Ограничение будет действовать на участке от дома №31 до пересечения с улицей Кожова», - сообщают в пресс-службе администрации города.
Зато те, кто проезжает по этой улице, когда возвращается домой, может облегченно вздохнуть. Пробок, особенно в вечернее время, на этом участке дороги станет гораздо меньше. Ведь ограничение ввели, чтобы увеличить пропускную способность.
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ИСТОЧНИК KP.RU