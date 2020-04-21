21 Апр 2020 2020-04-21T06:44:52+03:00

Фура с химикатами перевернулась на трассе в Слюдянском районе. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Во вторник, 21 апреля, на серпантине недалеко от поселка Култук в Иркутской области произошла авария. Перевернулась фура с химикатами. Что именно перевозил большегруз, пока неизвестно. На место ДТП выехали сотрудники ГИБДД по Слюдянскому району.

А пока полиция разбирается в подробностях аварии, водители, которые попали в километровую пробку из-за ДТП, просят других автолюбителей оставаться дома. Тем более, что движение транспорта в обе стороны перекрыто.

«Все, кто едет в сторону Култука, разворачивайтесь. Трасса закрыта надолго», - сообщают пользователи в социальных сетях.

По оперативной информации, водитель фуры и другие участники дорожного движения не пострадали. Грузовик перевернулся на обочину, когда съехал с проезжей части.

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ИСТОЧНИК KP.RU