Из-за лесного пожара жители Чунского района временно остались без телевидения

25 Апр 2020 2020-04-25T18:01:27+03:00

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Возле поселка Октябрьский, что в Чунском районе, днем 25 апреля горела тайга возле телевышки. Из-за лесного пожара на телевышке отключили электричество, затем, когда справились с огнем возле нее, проверяли оборудование. Как долго жители района будут без телевидения, уточняется.

Как сообщили на сайте администрации Чунского района, это первый в этом году лесной пожар на территории. Его тушили спасатели, сотрудники лесничества и администрации Октябрьского муниципалитета. Причины, из-за чего загорелся лес, выясняются. Ну а местные жители делятся фотографиями пожара, дым от которого был видел в поселке, в соцсетях.

Тем временем, в Качугском районе на севере Иркутской области уже ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. В Иркутске действует особой противопожарный режим, нельзя жечь костры и мусор, жарить шашлыки.

Всего за прошлые сутки в нашем регионе потушили 25 таежных пожаров.

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ИСТОЧНИК KP.RU