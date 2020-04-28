Карта распространения коронавируса в Сибири на 28 апреля: Иркутск на восьмом месте в регионе

28 Апр 2020 2020-04-28T15:12:40+03:00

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Больше всего случаев заражения коронавирусом в Сибири зарегистрировано в Красноярске - 574 и Новосибирске - 407. Не случайно, именно эти соседи по региону после прибытия в относительно благополучный Иркутск, вместе с жителями Бурятии, Москвы и Санкт-Петербурга отправляются на обязательную самоизоляцию - дома или в обсерваторе. Не самый дружественный, но необходимый шаг. Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом составил карту распространения болезни в регионах Сибири.По этой карте нетрудно составить рейтинг, что и сделали в КП-Иркутск.

Итак, печальная пальма первенства в распространенности болезни ( медики считают этот показатель на 100 тысяч населения) принадлежит вовсе не Красноярску, а соседнему с ним Абакану. В Хакасии 206 случаев вируса - 38, 3 на 100 тысяч населения. Красноярск на втором месте -20 на каждые 100 тысяч. Третье место у Новосибирской области - здесь больны 14, 6 на каждые 100 тысяч. В пятерку вошли также Алтайский край ( 324 заражения или 13, 7 на каждые 100 тысяч) и граничащая с ним республика Алтай. Здесь всего 27 заразившихся, но в пересчете на 100 тысяч жителей маленькой республики показатель 12, 4.

Карта распространения коронавируса в Сибири на 28 апреля дает представление и о том, что довольно серьезная ситуация в Тыве, здесь, несмотря на небольшое число случаев, высокая распространенность болезни ( 6 место по Сибири), 7 место - у Томской области.

Аутсайдеры этого списка - регионы, которым удается удерживать атаку вируса и показатель заболеваемости на 100 тысяч держится около 4 - Иркутская, Омская и Кемеровская области.

Увы, именно в таком порядке. Иркутская область, по последним данным ( это еще не нашло отражения в официальном рейтинге) сейчас на 8 месте. В регионе уже 105 случаев заболевания и 37 выздоровевших. По данным, которые привела сегодня, 28 апреля, утром на депутатском штабе и. о. заместителя председателя правительства региона. Валентина Вобликова, показатель Иркутской области сегодня - 4, 3 на 100 тысяч населения. Для справки - в среднем по стране 59, 3. Довольно серьезная ситуация в соседней Бурятии, где на утро 28 апреля насчитывалось 245 случаев на 900 тысяч населения - показатель 27, 2.

Такова карта распространения коронавируса в Сибири на 28 апреля

Карта распространения коронавируса в Сибири на 28 апреля. Составлена: Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом

ИСТОЧНИК KP.RU