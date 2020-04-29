2020-04-29T15:27:39+03:00
Происшествия

Двух пропавших девочек разыскивают два дня в Бурятии

Они ушли из реабилитационного центра вечером 27 апреля
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Двух пропавших девочек разыскивают два дня в БурятииДвух пропавших девочек разыскивают два дня в Бурятии
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В Бурятии почти двое суток разыскивают двух воспитанниц Республиканского социально-реабилитационного центра16-летнюю Алину Горжилову и 15-летнюю Дану Музулеву, которые поздним вечером 27 апреля ушли из учреждения, и не вернулись.

В пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии сообщают особые приметы пропавших девочек. У Алины Горжиловой азиатская внешность, на вид ей 16-18 лет, рост около 175 см, среднего телосложения. Была одета в светло-коричневую куртку, бирюзовые кроссовки. Дана Музулева европейской внешности, на вид ей 16-18 лет, рост около 160 см, плотного телосложения. Она ушла в темно-коричневой куртке и белых кроссовках.

Всех, кто что либо знает о местонахождении пропавших девочек, просьба сообщать в ближайший отдел полиции

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ИСТОЧНИК KP.RU

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