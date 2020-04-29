Двух пропавших девочек разыскивают два дня в Бурятии
В Бурятии почти двое суток разыскивают двух воспитанниц Республиканского социально-реабилитационного центра16-летнюю Алину Горжилову и 15-летнюю Дану Музулеву, которые поздним вечером 27 апреля ушли из учреждения, и не вернулись.
В пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии сообщают особые приметы пропавших девочек. У Алины Горжиловой азиатская внешность, на вид ей 16-18 лет, рост около 175 см, среднего телосложения. Была одета в светло-коричневую куртку, бирюзовые кроссовки. Дана Музулева европейской внешности, на вид ей 16-18 лет, рост около 160 см, плотного телосложения. Она ушла в темно-коричневой куртке и белых кроссовках.
Всех, кто что либо знает о местонахождении пропавших девочек, просьба сообщать в ближайший отдел полиции
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ИСТОЧНИК KP.RU