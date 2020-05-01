2020-05-01T15:50:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Игорь Кобзев: «В ближайшие две недели может произойти резкий всплеск заболеваемости коронавирусом»

Врио губернатора Иркутской области призвал всех оставаться дома
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Игорь Кобзев: «В ближайшие две недели может произойти резкий всплеск заболеваемости коронавирусом». Фото: правительство Иркутской области.Игорь Кобзев: «В ближайшие две недели может произойти резкий всплеск заболеваемости коронавирусом». Фото: правительство Иркутской области.
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Число заболевших коронавирусом может вырасти в ближайшие недели в Иркутской области. Об этом 1 мая, во время заседания оперативного штаба заявил врио главы Приангарья Игорь Кобзев.

- Число заразившихся с каждым днем увеличивается, причем прирост в сутки значительный, - отметил Игорь Кобзев. - В ближайшие две недели может произойти резкий всплеск заболеваемости. У нас один из самых низких индексов самоизоляции по стране в последние две недели – в пределах двух баллов. На майских праздниках мы призываем всех оставаться дома, соблюдать все запреты и ограничения.

Также глава региона отметил, что поездки на дачи для иркутян не запрещены. Но, при этом нужно иметь при себе книжки садовода и документы, удостоверяющие личность.

Напомним, что по состоянию на вечер, 1 мая в Иркутской области зафиксировано 150 случаев заболевания коронавирусом. Успешно прошли лечение и выписались из больниц 53 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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