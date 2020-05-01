Игорь Кобзев: «В ближайшие две недели может произойти резкий всплеск заболеваемости коронавирусом»
Число заболевших коронавирусом может вырасти в ближайшие недели в Иркутской области. Об этом 1 мая, во время заседания оперативного штаба заявил врио главы Приангарья Игорь Кобзев.
- Число заразившихся с каждым днем увеличивается, причем прирост в сутки значительный, - отметил Игорь Кобзев. - В ближайшие две недели может произойти резкий всплеск заболеваемости. У нас один из самых низких индексов самоизоляции по стране в последние две недели – в пределах двух баллов. На майских праздниках мы призываем всех оставаться дома, соблюдать все запреты и ограничения.
Также глава региона отметил, что поездки на дачи для иркутян не запрещены. Но, при этом нужно иметь при себе книжки садовода и документы, удостоверяющие личность.
Напомним, что по состоянию на вечер, 1 мая в Иркутской области зафиксировано 150 случаев заболевания коронавирусом. Успешно прошли лечение и выписались из больниц 53 человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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