Турбазы и гостевые дома временно закрыли в Ольхонском, Иркутском и Слюдянском районах
Работа туристических баз, гостевых домов и других мест отдыха, расположенных в Ольхонском, Иркутском и Слюдянском районах, приостановлена по поручению врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.
- Деятельность таких организаций и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих места для временного проживания, не допускается, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Исключение составляет размещение лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках. При этом, у них должны быть при себе подтверждающие документы.
Напомним, по состоянию на 1 мая в Иркутской области зафиксировано 150 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 53 человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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