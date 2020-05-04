Иркутских срочников, демобилизовавшихся из армии, будут отправлять в обсерваторы

4 Май 2020 2020-05-04T07:46:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Всех вахтовиков и демобилизованных солдат, вернувшихся в Иркутскую область, в обязательном порядке будут проверять на коронавирус. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил глава Иркутской области Игорь Кобзев.

Он отметил, что тех вернувшихся в Приангарье срочников и вахтовиков, у кого будут выявлены признаки ОРВИ, сразу же госпитализируют. Остальных отправят на 14 дней в обсерваторы.

- Ситуация с коронавирусной инфекцией в Иркутской области продолжает оставаться напряженной, сказал Игорь Кобзев. – На сегодняшний день госпитализированы 132 пациента, умер еще один человек.

Игорь Кобзев также сообщил, что дополнительный пост ГИБДД для контроля выезда и въезда автотранспорта в Иркутскую область хотят организовать в Бодайбо. Туда ведет дорога из Бурятии, а с учетом того, что в Бодайбинском районе на днях зафиксировано несколько случав коронавируса, необходимо сократить поток машин. В целом же поток автотранспорта из соседних регионов, как отметил врио губернатора Иркутской области, снизился в шесть раз. На постах ГИБДД при въезде в регион автомобилистам вручают уведомления о самоизоляции.

- Напомню, единственный действенный способ сдержать распространение инфекции — соблюдать режим самоизоляции. Несмотря на теплую погоду и желание прогуляться по улице. Оставайтесь дома. Берегите себя и своих близких, - подытожил Игорь Кобзев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Число больных коронавирусом в Иркутске на 4 мая выросло до 200 (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU