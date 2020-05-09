9 Май 2020 2020-05-09T06:36:04+03:00

Цветы в День Победы возложили к Вечному огню в Иркутске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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День Победы – праздник со слезами на глазах. Мы радуемся мирному небу над головой, но помним, какой ценой оно нам досталось. Сколько наших соотечественников пало в бою, приближая День Победы, как тяжело и часто невыносимо было тем, кто остался в тылу, кто умирал от голода во время блокад. В этом году отмечаем 75-летие со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Юбилей омрачен распространением коронавируса в стране. Перенесены на неопределенное время Парад и Бессмертный полк, народные гуляния. Но 9 Мая – дата, которую невозможно перенести. И сегодня праздновать иркутяне будут, участвуя во всевозможных акциях, подробности – здесь. А утром, как и полагается, к символу памяти погибшим в боях – Вечному огню – в Иркутске возложили цветы. Пришедших было немного: все были в масках и соблюдали социальную дистанцию.

Память павших героев в Великой Отечественной войне почтили в ИркутскеФото: Юлия ПЫХАЛОВА

У Вечного огня 9 Мая 2020 в ИркутскеФото: Юлия ПЫХАЛОВА

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