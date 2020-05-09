9 Май 2020 2020-05-09T16:43:07+03:00

Мемориальную доску на здании бывшего эвакогоспиталя 9 мая открыли в Иркутске. Фото: администрация г. Иркутска

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Сегодня, 9 мая, на улице Карла Маркса в Иркутске открыли мемориальную доску на здании бывшего эвакогоспиталя, работавшего во времена Великой Отечественной войны. С 1941 по 1942 годы он размещался в бывшем дворце культуры завода имени Куйбышева. Открытие этой мемориальной доски в День Победы – дань памяти тем, кто трудился в тылу, спасал жизни.

«В годы Великой Отечественной войны в Иркутске работало 28 госпиталей», - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска». – «Через них прошли около 100 тысяч тяжелораненых красноармейцев, больше 30 тысяч из них смогли продолжить службу на фронте».

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