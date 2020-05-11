Еще 20 случаев заражения коронавирусом подтвердилось 11 мая в Иркутской области
В Иркутской области, по данным на утро 11 мая, с начала распространения коронавируса на территории Приангарья подтверждено уже 334 случая заражения коронавирусной инфекцией. Прирост за сутки - плюс 20.
«243 человека в данный момент находятся в больницах, из них 38 переведены из обсерваторов», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «Еще четверо пациентов выздоровели и выписаны за минувшие сутки».
Всего же с вирусом справились уже 85 человек. К несчастью, и в Приангарье не обошлось без смертей. Шестеро человек с диагнозом COVID-19 скончались в Иркутской области.
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