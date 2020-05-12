2020-05-12T14:26:39+03:00
Происшествия

4-летнюю девочку, выбежавшую на дорогу, сбили в Братске

С тяжелыми травмами малышку увезли в больницу
Мария КНЯЗЕВА
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4-летнюю девочку, выбежавшую на дорогу, сбили в Братске.Фото: МВД России «Братское»4-летнюю девочку, выбежавшую на дорогу, сбили в Братске.Фото: МВД России «Братское»
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В городе Братск Иркутской области 4-летняя малышка попала под колеса джипа «Ленд-Ровер». Она выбежала на проезжую часть вслед за отцом, который в этот момент с младшим сыном на руках уже перешел дорогу.

«Предварительно установлено, что девочка находилась на тротуаре вместе с матерью, но неожиданно выбежала на дорогу», - сообщает пресс-служба Межмуниципального управления МВД России «Братское». – «В этот момент по улице Кирова ехала 38-летняя братчанка за рулем «Ленд-Ровера», которая и сбила ребенка».

С тяжелыми травмами малышку увезли в больницу. Все обстоятельства ДТП сейчас выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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