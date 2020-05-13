2020-05-13T05:17:53+03:00
Происшествия

На улице Челябинской запретят разворот на светофоре в Иркутске

Такое решение было принято из-за частых ДТП
Мария КНЯЗЕВА
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На улице Челябинской запретят разворот на светофоре в Иркутске. Фото: администрация города ИркутскаНа улице Челябинской запретят разворот на светофоре в Иркутске. Фото: администрация города Иркутска
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Внимание, автомобилисты! В Иркутске с 1 июня запретят разворот на светофоре на улице Челябинской, 35-35б. Соответствующие знаки в скором времени установят на данном участке дороги. Изменение в движении вызвано количеством ДТП в этом месте.

«Эти меры направлены на профилактику дорожно-транспортных происшествий на указанном участке», - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска. – «По статистике ДТП данный адрес входит в перечень аварийно-опасных участков автомобильных дорог».

Если ваш маршрут часто пролегает в данном районе Иркутска, внимательно смотрите на знаки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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