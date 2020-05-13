13 Май 2020 2020-05-13T05:17:53+03:00

На улице Челябинской запретят разворот на светофоре в Иркутске. Фото: администрация города Иркутска

Такое решение было принято из-за частых ДТП

Изменить размер текста: A A

Внимание, автомобилисты! В Иркутске с 1 июня запретят разворот на светофоре на улице Челябинской, 35-35б. Соответствующие знаки в скором времени установят на данном участке дороги. Изменение в движении вызвано количеством ДТП в этом месте.

«Эти меры направлены на профилактику дорожно-транспортных происшествий на указанном участке», - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска. – «По статистике ДТП данный адрес входит в перечень аварийно-опасных участков автомобильных дорог».

Если ваш маршрут часто пролегает в данном районе Иркутска, внимательно смотрите на знаки.

Читайте также:

4-летнюю девочку, выбежавшую на дорогу, сбили в Братске. С тяжелыми травмами малышку увезли в больницу (подробности)

Автомобилисты 9 Мая выстроили машины в цифру 75 в Иркутске. Таким образом они поздравили иркутян с 75-летием со Дня Победы (подробности)

Три человека погибли в крупном ДТП на трассе в Иркутской области. Авария произошла в Усольском районе [фото, видео, подробности]

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU