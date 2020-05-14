475 случаев заражения коронавирусом подверждено 14 мая в Иркутской области
Статистика заражения коронавирусом Иркутской области сообщает, что количество инфицированных в регионе по-прежнему продолжает расти. По данным на утро 14 мая, COVID-19 подтвердился у 475 человек. У 95 из них диагноз подтвердился за минувшие сутки. Это рекордный прирост.
«В больницах сейчас находятся 363 пациента с диагнозом коронавирус», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.
49 из них переведены на больничные койки из обсерваторов. За минувшие 24 часа выздоровели 6 сибиряков. Всего с начала распространения коронавируса в Приангарье вылечиться удалось 106 нашим землякам. К несчастью, шестеро с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались.
Читайте также:
Коронавирус в Иркутске, последние новости на 14 мая 2020: что с детским отдыхом; в Усть-Куте вспышка среди вахтовиков (подробности)
Ночь музеев в Иркутске 2020: что посмотреть, программа (подробности)
Чем сегодня можно помочь малому и среднему бизнесу: что предлагает государство и каков запрос предпринимателей в Иркутской области? Как получить налоговые льготы?
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08
ИСТОЧНИК KP.RU