475 случаев заражения коронавирусом подверждено 14 мая в Иркутской области

14 Май 2020 2020-05-14T06:06:48+03:00

За минувшие сутки коронавирусная инфекция выявлена еще у 95 человек

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Статистика заражения коронавирусом Иркутской области сообщает, что количество инфицированных в регионе по-прежнему продолжает расти. По данным на утро 14 мая, COVID-19 подтвердился у 475 человек. У 95 из них диагноз подтвердился за минувшие сутки. Это рекордный прирост.

«В больницах сейчас находятся 363 пациента с диагнозом коронавирус», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

49 из них переведены на больничные койки из обсерваторов. За минувшие 24 часа выздоровели 6 сибиряков. Всего с начала распространения коронавируса в Приангарье вылечиться удалось 106 нашим землякам. К несчастью, шестеро с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU