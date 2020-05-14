Навигация на Байкале откроется 15 мая

14 Май 2020 2020-05-14T06:07:10+03:00

Также спустить лодки можно будет и на водохранилищах

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В Иркутской области в последнюю очередь навигация открывается на Байкале и водохранилищах. Напомним, с 1 мая маломерные суда уже могут ходить по рекам Приангарья. А на Байкале разрешено это будет только завтра, 15 мая.

«Перед выходом в плавание проверяйте исправность судна, всех механизмов, проверьте оборудование и наличие спасательных средств», - просят сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Иркутской области. – «Проведите инструктаж с пассажирами перед посадкой».

Также специалисты отмечают, чтобы избежать трагедий судоводитель должен знать условия плавания, навигационную и гидрометеообстановку. А само судно должно соответствовать классом для выбранного водоема.

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ИСТОЧНИК KP.RU